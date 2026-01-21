Nach einem schwachen Auftritt unterliegt der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels in Höchstadt mit 0:7 und muss schleunigst eine andere Einstellung an den Tag legen.
Roland Schmid saß am Dienstagabend vor dem Computer, schaute sich die Partie seiner Stuttgart Rebels bei den Höchstadt Alligators via Livestream an und war nach der Partie vollkommen bedient. 0:7 unterlag der Eishockey-Oberligist von der Waldau und Geschäftsführer Schmid bilanzierte fassungslos „Das war einfach nichts.“ Bedeutet: Zwölf Spieltage vor Beendigung der Hauptrunde rangieren die Degerlocher weiterhin auf Tabellenplatz zwölf, zwei Plätze und zwei Punkte hinter dem Saisonziel, den Pre-Playoff-Plätzen. Alles zwar noch machbar, aber nur dann, wenn die Mannschaft ein anderes Gesicht als in Höchstadt zeigt und vor allem endlich mal ein Sechs-Punkte-Spiel gewinnt. Von den nun vier Niederlagen in Serie waren drei davon gegen direkte Mitstreiter um das Saisonziel.