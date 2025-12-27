Der Degerlocher Oberligist unterliegt auch in Bayreuth, diesmal mit 1:3. Im Angriff macht sich das erneute Fehlen des Torjägers Schingoethe bemerkbar.
Würde es für Lob Punkte geben, dann hätte sich der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels reich beschert auf die rund dreistündige Heimfahrt gemacht. „Ein sehr gutes Stuttgarter Spiel“, lobte der gegnerische Trainer Larry Suarez. „Heute kann man keinen Vorwurf machen. Ein Auftritt auf Augenhöhe“, lobte der eigene Geschäftsführer Roland Schmid. Und: „Ich bin stolz auf die Jungs; sie haben alles gegeben“, lobte der eigene Coach Jan Melichar.