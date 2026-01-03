Beim 7:5 in Lindau zeigen die Stuttgarter Comeback-Qualitäten. Vor allem ein Spieler initiiert eine tolle Aufholjagd. Fragen bleiben um den weiter fehlenden eigentlichen Torjäger.
Der Trainer Jan Melichar voll des Lobes, der Geschäftsführer Roland Schmid „überglücklich und erleichtert“, und die Mannschaft trotz der Tatsache, dass ihr noch eine dreistündige Heimfahrt durch den Schnee bevorstand, in bester Feierlaune. Nach der Durststrecke der vergangenen Spieltage hat es für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels am Freitagabend endlich wieder geklappt: Mit einem 7:5-Sieg in einem laut Melichar „verrückten Spiel“ beim Tabellensiebten Lindau Islanders haben die Degerlocher ihre Serie von zuletzt sechs Niederlagen beendet.