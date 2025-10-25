Eishockey-Oberliga: Teenager-Torwart als Rebels-Matchwinner

Die Stuttgart Rebels um Kimi Saffran gewinnen am Freitag das Heimspiel gegen den EV Lindau Islanders mit 3:2. Zuvor war ein weiterer Centerspieler verpflichtet worden.
Die Stuttgart Rebels haben am Freitagabend einen wichtigen Sieg in der Eishockey-Oberliga Süd verbucht. Das Team um den Trainer Jan Melichar gewann das Duell mit dem EV Lindau Islanders mit 3:2. „Wir sind total zufrieden“, sagt der Rebels-Geschäftsführer Roland Schmid, der auch die eigenen Anhänger unter den rund 650 Fans in der Stuttgarter Eiswelt lobte: „Das war eine großartige Unterstützung. Speziell im zweiten und dritten Drittel haben uns die Fans getragen. Das hat richtig Spaß gemacht. Es lohnt sich wieder zu uns auf die Waldau zu kommen. “