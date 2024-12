Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels: Statt Weihnachtsgeschenk ein Klassenunterschied

1 Immerhin der Torhüter Jonas Gähr war gut in Form, was die klare Rebels-Niederlage aber nicht verhinderte. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Beim 2:6 der Stuttgarter im Derby in Heilbronn erreicht nur einer ihrer Akteure Glanzform. Die Aufholjagd im Tabellenkeller soll nun am Donnerstag beginnen, dann wieder mit einem anderen Kapitän.











Link kopiert



Darf man durchschnaufen, wenn man gerade auch das zweite Derby innerhalb von nur 48 Stunden verloren hat? Die Eishockey-Cracks der Stuttgart Rebels tun es – so viel ist sicher. Schließlich ist der Spielplan in der Oberliga gnadenlos. Und da fühlt es sich gleich in doppelter Hinsicht wie Weihnachten an, wenn für die Mannschaft nun tatsächlich einmal zwei Tage komplett frei sind, ehe die Terminhatz am Donnerstag mit der Heimpartie gegen den EV Füssen (Eiswelt, 20 Uhr) bereits wieder weitergeht. Einstweilen ist die 2:6-Niederlage bei den Heilbronner Falken nicht das, was sich die Degerlocher als Festtagspräsent erhofft hatten. „Wir hätten unseren Fans gerne ein anderes Geschenk gemacht“, sagt der Geschäftsführer Roland Schmid – fügt aber auch an: „Wir wissen dieses Ergebnis einzuordnen. Die erste vier der Tabelle sind halt jenseits vom Rest der Liga.“