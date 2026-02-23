Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels sind auf mächtig Schützenhilfe angewiesen

Nach der erneuten Niederlage, dieses Mal mit 3:6 bei den Lindau Islanders, ist der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels vor dem finalen Spieltag raus aus den Pre-Playoff-Plätzen.
Ernüchterung bei den Stuttgart Rebels. Durch die 3:6-Niederlage am Sonntagabend bei den Lindau Islanders und dem Sieg des EV Füssen (5:2 gegen Höchstadt) und dem Punkt des SC Riessersee (4:5-Obertime-Niederlage in Peiting) sind die Stuttgarter auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht, damit raus aus den angestrebten Pre-Playoff-Plätzen und können nur unter mächtiger Schützenhilfe von gleich mehreren Gegnern das Saisonziel noch realisieren. Grundvoraussetzung ist jedoch an diesem Freitag (20 Uhr) am finalen Hauptrundenspieltag ein Heimsieg gegen den Tabellendritten Tölzer Löwen.