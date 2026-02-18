Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels – nun Schlusslicht in einer Tabelle

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist verliert im Heimspiel gegen Selb nach einer 5:4-Führung noch mit 5:7. Für Hochspannung in den abschließenden drei Spielen ist gesorgt.
In der Gesamttabelle der Eishockey-Oberliga sind die Erding Gladiators Schlusslicht. Im Heimklassement sind sie indes aufgrund des besseren Torverhältnisses nur Vorletzter. Inhaber der Roten Laterne sind dort sind nach der 5:7-Niederlage vom Dienstagabend gegen die Selber Wölfe nun die Stuttgart Rebels. Aus den bisherigen 24 Heimauftritten – sechs Siege nach der regulären Spielzeit – holten die Waldauer nur 22 Punkte. Nicht auszudenken, wo die Stuttgarter stehen würden, würden sie in der eigenen Halle etwas besser performen.