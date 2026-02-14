Eishockey-0berliga: Stuttgarter Rebels – „Wir haben das bekommen, was wir verdient haben.“

Die Erding-Pleite bedeutete für Eu Jin Yap die erste Niederlage in seinem fünften Spiel als Rebels-Coach. Zu viele Fehler hätten die Seinen gemacht und im letzten Drittel den Fuß zu sehr vom Gas genommen, hat Yap erkannt. Vor dem Abschlussdurchgang führten die Gastgeber nach Treffern von Jannik Herm und Fabian Renner noch mit 2:1, verfielen dann aber in den Verwaltungsmodus, was die Gäste, die über die gesamte Spielzeit die besseren Möglichkeiten hatten, eiskalt nutzten und ihre Niederlagenserie von vier Pleiten verdient beendeten. So sah es auch der Sportliche Leiter der Rebels und Stürmer Matt Pistilli: „Unser Torhüter Nick Vieregge und das fehlende Glück der Erdinger im Abschluss haben uns im Spiel gehalten.“ Dementsprechend sei die Führung nach dem zweiten Drittel für sein Team schmeichelhaft gewesen, die Gäste hätten durchaus mit zwei, drei Toren in Front liegen können, sagt Pistilli, der aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls des Kanadiers Matteas Derraugh (Gehirnerschütterung) am Freitagabend eigentlich die dritte Importstelle hätte besetzten können. Jedoch: „Ich wollte nach den Siegen die erfolgreichen Reihen nicht auseinanderreißen und Eu Jin beim Coaching unterstützen“, erklärt Pistilli.