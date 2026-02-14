Eishockey-0berliga: Stuttgarter Rebels – „Wir haben das bekommen, was wir verdient haben.“

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels tritt im Heimspiel gegen das Schlusslicht Erding Gladiators nicht als Team auf und verliert verdient mit 2:3.
Ausgerechnet zu Hause und ausgerechnet gegen das Schlusslicht Erding Gladiators gab es für den Eishockey-Oberligisten Stuttgart Rebels am Freitagabend einen Dämpfer. Nach vier Siegen in Serie unterlag das Team von Neu-Coach Eu Jin Yap auf der Waldau vor 926 Zuschauern mit 2:3. Im Kampf um die Pre-Playoffs stehen die Stuttgarter weiterhin auf Tabellenplatz zehn und haben noch ein Vier-Punkte-Polster. Jedoch folgen zwei schwere Aufgaben: An diesem Sonntag beim Klassenprimus Deggendorfer SC, am Dienstag (20 Uhr) vor heimischem Publikum gegen den DEL-2-Absteiger und Fünftplatzierten Selber Wölfe.