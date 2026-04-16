Eisenbahner des Jahres: Zugbegleiter wird im Schneetreiben zum Retter in der Not

Ronald-Phillip Tolkiehn wird von der Allianz Pro Schiene als deutscher Eisenbahner mit Herz ausgezeichnet. Und das, obwohl sein Einsatz außerhalb der Gleise stattfand.
Den 25. Januar dieses Jahres wird Ronald-Phillip Tolkiehn so schnell nicht mehr vergessen. Gewaltige Schneemassen legen den Zugverkehr lahm. Auch der Metropolexpress (MEX 16) zwischen Stuttgart und Geislingen strandet in dieser Nacht. Doch der 40-jährige Zugbegleiter von Arverio Baden-Württemberg bleibt die Ruhe selbst. Er telefoniert mit dem Bewährungshelfer zweier Häftlinge, um eine weitere Strafe zu verhindern und wird im Anschluss auch noch zum privaten Chauffeur für ein älteres Ehepaar mitten im Schneetreiben. Für seinen selbstlosen Einsatz wird Tolkiehn nun vom Verein Pro Schiene als Eisenbahner mit Herz ausgezeichnet.