Eisdielen- und Cafés in Stuttgart: Abkühlung gefällig? Bei diesen Eisdielen kommen Stuttgarter auf ihre Kosten

Temperaturen bis zu 30 Grad bringen Stuttgarter derzeit ins Schwitzen. Da kommt eine Abkühlung gelegen. Stuttgarts beste Eisdielen für Experientierfreudige, Familien, Veganer und Co.

Bestes Wetter und sommerliche Temperaturen über die Pfingstferien in Stuttgart – da darf die kühle Kugel auf der Waffel oder im Becher nicht fehlen. Wir haben Eiscafés und Eisdielen im Raum Stuttgart gesammelt, bei denen sowohl Familien, Fans von Klassikern als auch Probierfreudige und Veganerinnen und Veganer fündig werden:

Für Experimentierfreudige:

Spaghettieis-Mobil

Keine feste Location, dafür ausgefallenes Spaghettieis finden Eisfans am neuen Spaghettieis-Mobil „bechern und löffeln“, das seit Kurzem durch die City braust und am Feuersee und am Kronprinzplatz sowie bei Stuttgarter Sommerfestle Halt macht. Die beiden Macher Nicolas Berner und Philipp Rühle probieren sich aus: So gibt es zwar auch klassisches Spaghettieis mit Vanilleeis, Sahne, Erdbeersoße und weißer Schokolade, aber auch mit veganem Vanilleeis oder veganem Matcha Eis. Alternativ zur Erdbeersoße kann man sich auch für ein Olivenöl-Topping oder Kokosstreusel statt weißer Schokolade entscheiden. Feuersee: Do 15-21 Uhr, Kronprinzplatz: Mo-Sa, www.instagram.com/bechernundloeffeln.de

Ciao Klaus

Wer das Eis-Abenteuer sucht, wird im Stuttgarter Osten fündig. Die Gelateria bricht mit klassischen Mustern und serviert Eigenkreationen wie cremigen Peanut Crunch oder schokoladiges Vanilla Brownie-Eis. Selbst das gute alte Spaghettieis bekommt hier einen modernen Twist. Praktisch: Den Eisbecher kann man direkt mit morgendlichen Croissants oder einem abendlichen Cocktail kombinieren. Ostendstraße 84, Stuttgart-Ost, Di-Fr 9-18, Sa-So 10-18 Uhr, www.instagram.com/ciao_claus

Eiscafé Canaletto

Nach jahrelangem Leerstand belebt Familie Inguanta seit dem Frühjahr 2026 mit ihrem neuen Eiscafé die Vaihinger Schwabengalerie. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Hauch von Sizilien mitten in Vaihingen: Neben erfrischenden Fruchtsorbets und klassischen Eissorten wie Pistazie oder Schokolade nach landestypischen Rezepturen gehen im neu eröffneten Eiscafé Canaletto, geführt von Lillo Inguanta und seiner Frau Angela, auch Snacks wie belegte Brötchen, Pinsa, Pasta-Gerichte wie Lasagne sowie typisch italienische Dolci, darunter etwa Cannoli siciliani, über die Theke. Schwabenplatz 1 (Schwabengalerie), Stuttgart-Vaihingen, Mo-So 9-20 Uhr (Sommersaison: Mo–So 9–22 Uhr)

Die Eismanufaktur

Am Weilimdorfer Löwenmarkt wird Eishandwerk mit Innovationsgeist verknüpft. Bis spät in die lauen Sommernächte hinein öffnet die Manufaktur ihre Türen für alle, die auf der Suche nach besonderen Eis-Kreationen sind: Ob würziges Basilikum-Eis, salzige Karamell-Gelato oder herbe Beerenmischungen – das Angebot in der Eismanufaktur wechselt regelmäßig. Darunter etwa auch der Gourmetbecher mit Haselnuss, Pistazie und Schokolade. Löwenmarkt 10, Stuttgart-Weilimdorf, Di-Do+Sa-Mo 10-20.30 Uhr, Fr 10-21 Uhr, www.instagram.com/die_eismanufaktur

Eiswerkstatt

In der Eiswerkstatt werden regelmäßig wechselnde, hausgemachte Eissorten angeboten. Foto: Lichtgut

Der Name des Spots im Stuttgarter Westen ist Programm: In der Eiswerkstatt wird mit außergewöhnlichen Aromen wie Tonkabohne, schwarzem Sesam oder Ingwer-Zitrone experimentiert. Auch Mohn- oder Matcha- oder Kiwi-Eis findet sich hier schon mal hinter der Theke. Die handgemachten Eissorten in Bio-Qualität wechseln wöchentlich und sind zum Teil auch vegan. Wer erfahren will, wie man selbst Eis herstellt, kann an einem der Eis-Kurse teilnehmen. Hasenbergstraße 38A, Stuttgart-West, Mo-So 12-20 Uhr, www.eiswerkstatt-stuttgart.de

La Giulietta

Egal, ob Popcorn, Cookie oder weiße Schokolade mit Marzipan – bei Giulietta in Stuttgart-Vaihingen winkt immer eine Überraschung in der Waffel. Hier genießen Gäste Eis in Geschmacksrichtungen abseits des Mainstreams. Wer trotzdem mal einen Klassiker probieren möchte, kommt dennoch auf seine Kosten. Auch größere Eisbecher, Kaffee und Drinks kann man hier genießen. Hauptstraße 4, Stuttgart-Vaihingen, Mo, 14-20, Di-So 11-20 Uhr, www.instagram.com/lagiulietta_vaihingen

Ice Ice Baby

Mit gleich drei Standorten bespielen diese Eis-Dealer das Stuttgarter Stadtgebiet und ziehen alle an, die Lust auf moderne Trendsorten haben. Ob cremiges Milcheis mit Marshmallow-Stückchen, fruchtiges Mango-Minze-Sorbet oder knusprige Waffel-Crunches – die bunten Becher, bei denen Toppings teils selbst gewählt werden können, versprechen Abwechslung. Auch Eiscafé, Milkshakes. Spaghetti- und Matcha-Eis sowie vegane Sorten gibt es. Herdweg 36, Stuttgart-Nord, Mo 11-19, Di-Fr 10-19, Sa+So 11.30-19 Uhr; Weinsteige 6A, Stuttgart-Süd, Mo 11-19, Di-Fr 10-19, Sa+So 11.30-19 Uhr; Eduard-Breuninger-Straße 6 (Dorotheen-Quartier), Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-21, So 11-20 Uhr, www.icebaby.de

Klassiker mit Tradition:

Capri Eis

Hier lebt die klassische Eisdielen-Kultur, wie man sie von früher kennt. Neben dem zeitlosen Spaghettieis, das auf Wunsch sogar als gigantischer XXL-Tower serviert wird, punktet das Café mit echtem Lokalkolorit: Fußballfans können hier etwa den VfB-Eisbecher probieren. Für kleine Gäste und Junggebliebene hält die Eisdiele Sorten wie „Unicorno“, Einhorn-Eis mit Blaubeere und Erdbeere bereit. Pforzheimer Straße 362, Stuttgart-Weilimdorf, Mo-Sa 9.30-21, So 10.30-21 Uhr, www.instagram.com/capri_eis

Eiscafé Amatista

Dieses familiengeführte Eiscafé hat Tradition: Seit 1974 geht hier hausgemachtes italienisches Gelato über die Theke. Neben klassischen Sorten wie Bourbon-Vanille, Stracciatella mit Schokosplittern oder Haselnuss gibt es hier auch Spaghettieis und andere Eisbecher. Die eiskalten Spezialitäten genießen Gäste auf der Außenterrasse im Herzen Degerlochs. Rubenstraße 1, Stuttgart-Degerloch, Mo-So 12-20 Uhr, www.eiscafe-amatista.de

Eis Bistro Pinguin

Seit Jahrzehnten pilgern Eisfans an den Eugensplatz zu dieser Kult-Eisdiele, um die Eis-Klassiker, aber auch Ausgefallenes zu genießen: Im Eis-Bistro Pinguin bietet die Familie Weeber 26 hausgemachte, wechselnde Eissorten wie Spaghettieis, aber auch Exoten wie Mercedes-Eis (Mandeln mit Schokostücken), MOPS-Eis (Mandarine, Orange, Passionsfrucht, Sanddorn) oder Matcha-Strawberry-Eis. Zum 40-jährigen Jubiläum in diesem Jahr gibt’s ein spezielles Jubiläumseis mit weißer Schokolade mit Keks und Nuss. Eugensplatz 2A, Stuttgart-Ost, Pfingstferien (23.5.7-6.): tägl.13-30 Uhr, sonst: Mo-Fr 11-20, Sa, So+Feiert. 13-20 Uhr, www.eispinguin.de

Eiscafé Timone

Auch Sillenbuch bietet eine traditionsreiche Anlaufstelle für Eis-Liebhaber, die das Ungewöhnliche schätzen. Abseits der klassischen Schoko-Vanille-Pfade setzt man hier seit 1984 auf saisonal wechselnde Eissorten, feine Gewürznoten und unerwartete Kräuter-Frucht-Kombinationen. Auch eine Auswahl an milchfreien Eissorten wird angeboten. Kirchheimer Straße 47, Stuttgart-Sillenbuch, Di, Do+Fr 11.30-21, Mi+Mo 11.30-19, Sa 11.30-20.30+ So 11.30-19.30 Uhr, www.timone.de

Dora

Mit den Eissorten Joghurt und Haselnuss landete Betreiberin Dora Olivieri bei einem Eis-Messe-Wettbewerb auf dem zweiten und dritten Platz – Eisfans können sich von dieser Eiskunst im Eiscafé Dora in Zuffenhausen überzeugen. Neben Klassikern wie Pistazie, Walnuss, Melone oder Malaga wartet in der Eistheke auch die Sorte „Dora“ auf Schleckermäuler – eine Liebeserklärung ihres Mannes zum 30. Hochzeitstag. Hinter „Dora“ stecken Karamell, Mandeln und Krokant. Im Eiscafé stehen auch Kaffee, Cocktails, Kuchen, Panini und Arrancini auf der Karte. Unterländer Straße 7, Stuttgart-Zuffenhausen, 11-20 Uhr (Öffnungszeiten können je nach Wetter variieren), www.instagram.com/eiscafe.dora

Old Bridge

Seit dem Sommer 2025 gibt es das Eis von Old Bridge im Stuttgarter Westen auch am Automaten. Foto: Scheffel

Diese Stuttgarter Institution mit zwei Filialen in der Innenstadt und einem Eis-Automaten im Stuttgarter Westen bringt das Flair römischer Eiskunst nach Stuttgart. Die cremigen Klassiker wie dunkle Schokolade, Stracciatella, Mango, Pistazie, Bacio (Nougat-Krokant) oder Amarena gibt es nicht nur an den Eisdielen in der Bolz- und der Eberhardstraße. Ein eigener Automat in der Reinsburgstraße sorgt dafür, dass man sich auch spät abends noch eine Abkühlung gönnen kann. Die Eissorten im Automaten wechseln regelmäßig je nach Nachfrage. Bolzstraße 10, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 12-22, Fr+Sa 12-23 Uhr; Eberhardstraße 31, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 12-20, Fr+Sa 11-21, So 13-20 Uhr; Eis-Automat: Reinsburgstr. 96, Stuttgart-West, durchgehend geöffnet, www.oldbridge-gelateria.de

Für Veganerinnen und Veganer:

Claus – Eismanufaktur & Deli

In der Tübinger Straße beweist diese Manufaktur, wie modern und vielseitig pflanzlicher Genuss sein kann. Das Eis wird vor Ort frisch hergestellt, verwendet werden möglichst regionale Zutaten. Wer sich vegan ernährt oder laktoseintolerant ist, ist hier richtig: Neben milchfreien Eissorten bietet die Eismanufaktur auch Eis mit Soja-, Kokos-, Reis- oder Hafermilch an. Bekannt ist das Claus auch für seine schwarz gefärbten Eiswaffeln, die für einen besonderen Look sorgen. Tübinger Straße 41-43, Stuttgart-Mitte, Mo-So 9-18 Uhr, www.claus-stuttgart.de

Eiscafé Italia

In Bad Cannstatt verbindet dieses traditionsreiche Café italienischen Charme mit einem offenen Blick für alle Ernährungsformen. Neben den klassischen Milcheissorten hat sich das Haus auch auf vegane Eissorten spezialisiert: Bei einer Auswahl von 24 hausgemachten Sorten, darunter rein wasserbasierte, fruchtige Sorbets von dunkler Beere bis hin zu tropischer Mango – werden alle Eisfans fündig. Auch Sorten wie sizilianische Pistazie, Limoncello, grüner Apfel, Baklava Walnut, Matcha Amarena oder Feige finden sich in der Theke. Ein Goodie für die Kleinsten: Jedes Kind bekommt ein veganes Gummibärchen auf seine Kugel Eis. Marktstraße 54, Stuttgart-Bad Cannstatt, tägl. 10-22 Uhr, www.instagram.com/eiscafeitalia.stgt

Kesselglück

Dirk Tyschler hat im April 2023 seine Eis- und Schokoladenmanufaktur Kesselglück eröffnet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mitten in der Stuttgarter Innenstadt bietet dieser Eis- und Schoko-Spot genau das, was der Name verspricht: pures Glück im Becher – auch für die vegane Community. Wer nach einem Einkaufsbummel Erfrischung sucht, findet hier neben Sorten wie Cookies & Caramel, Eierlikör oder Pistazie auch vegane Alternativen. Darunter etwa Erdbeere, Kokos-Maracuja, Mango mit Kardamom oder Schokosorbet. Nadlerstraße 19, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 12-19, Do 12-20, Fr 12-21, Sa 11-21, So 12-20 Uhr, www.kesselglueck.de

Gelateria Kaiserbau

In der Gelateria am Marienplatz schlägt das Herz für kreative, pflanzliche Löffelmomente. Das Eiscafé glänzt mit einem wechselnden Sortiment an hausgemachten Eissorten, das auch Veganer-Herzen höherschlagen lässt: Ob tiefdunkles, herbes Schokoladeneis auf Wasserbasis oder ein fruchtiges Apfel-Cranberry-Sorbet – die Auswahl ist groß. Genießen kann man die Eisspezialitäten auf der großen Außenterrasse mit Blick auf den Marienplatz. Marienplatz 14, Stuttgart-Süd, Mo-So 12-20 Uhr, www.instagram.com/gelateria.kaiserbau

Vana Eis

Natürliches, hausgemachtes Eis auch für Veganerinnen und Veganer verspricht die Manufaktur Vana in Stuttgart-West. Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Farbstoffe und Co. sucht man hier vergeblich. Saisonale Früchte wie Äpfel, Birnen, Aprikosen bezieht die Manufaktur direkt aus Fellbach und dem Remstal. In Fellbach und im Stuttgarter Westen kann man aus 16 verschiedenen, immer wechselnden Sorten wählen – darunter etwa Cheesecake, Pistazie, Mandel, Yogurette und viele weitere. Breitscheidstraße 20, Stuttgart-West, Mo-Fr 12-20, Sa 13-30, So+Feiert. 13-19; Sebastian-Bach-Straße 14, Fellbach, Mo-Sa 12-20, So+Feiert. 13-19 Uhr, www.vanaeis.de

Zur Schleckerei

Mango-Banane-Ananas, veganes Nougat oder Schoko in Hafermilch mit Fleur de Sel – neben klassischen Eissorten kommen bei dieser Eisdiele im Stuttgarter Osten auch vegane Feinschmecker, die auf Ausgefallenes stehen, auf ihre kosten. Die Sorten werden täglich frisch produziert – auch selbstgemachtes Stieleis gibt es. Landhausstraße 154, Stuttgart-Ost, Di-Sa 13-19 Uhr, www.zur-schleckerei.de

Für Familien:

Eiscafé Fragola

Ein absoluter Fixpunkt für den Familienausflug im Stuttgarter Westen: Das Sortiment glänzt mit allem, was Kinder- und Elternherzen begehren: Von den allzeit beliebten Klassikern wie Schlumpf-Eis, Erdbeere und Banane, Pistazie bis hin zu bunten Kinderbechern mit extra Sahne und Streuseln. Während die Eltern Eis und Drinks vor dem Café genießen, können die Kids im verkehrsberuhigten Bereich am Bismarckplatz toben. Vogelsangstraße 33, Stuttgart-West, Mo-Sa ab 7.30, So ab 8.30 Uhr, www.instagram.com/fragolastuttgart

Eiscafé La Luna

Direkt am belebten Marienplatz gelegen, bietet dieses Café eine Anlaufstelle für einen entspannten Nachmittag mit Kind und Kegel. Die Karte punktet mit kinderfreundlichen Portionen, süß dekorierten Bechern und cremigen Klassikern wie Maracuja, Mango, Melone, aber auch Cookie-Eis gibt es dort. Direkt nebenan wartet ein Spielplatz auf die Kids. Marienplatz 20, Stuttgart-Süd, Di-Fr 11.30-19.30, Sa 11.30-20.30, So 11.30-19.30 Uhr, www.eiscafe-santin.de/eiscafe-la-luna-am-marienplatz

Mica Eiscafé

Janik Müller vom Mica Eiscafé mit einem Erdbeerbecher. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Spaghetti-Eis mit Bananen-Twist, Schwarzwald-Becher oder Schoko-Bärle: Im Mica Eiscafé, das Clubbetreiber Benjamin Rossaro über seinen Club Mica am Kronprinzplatz im Jahr 2024 im ehemaligen Santin-Eiscafé eröffnet hat, können sich Eisfans bei einer eisigen Erfrischung erholen. Joghurt-Maracuja und Salted Caramell sind hier die beliebtesten Eissorten. Auch Kaffee und sommerliche Drinks wie Frapuccino Karamell, Iced Latte sowie veganen Sorten stehen auf der Karte. Die Kinder können sich derweil am nahe gelegenen Klettergerüst austoben. Büchsenstr. 10, Stuttgart-Mitte, tägl. 11-20 Uhr, www.instagram.com/mica.eis

Theo’s Eisdiele

Wer mit der Familie im Killesbergpark unterwegs ist, kann sich hier zwischendurch eine Erfrischung gönnen. An der Theke können Gäste etwa zwischen cremigem Joghurt-Eis, süßem Kaugummi-Eis oder klassischer Schokolade oder Stracciatella im Hörnchen oder im Becher wählen. Am Höhenpark 6, Stuttgart-Nord, www.instagram.com/theos_eisdiele

Tre Amici

Egal, ob drei Freunde oder die ganze Familie – im Stuttgarter Westen schätzt man das Café für seine bodenständige Gastfreundschaft. Die Eiskarte bietet großen und kleinen Gästen eine Auswahl von über 20 hausgemachten Eissorten, bei der von der klassischen Kugel Vanille bis zum üppigen Nuss- oder Früchtebecher jede und jeder fündig wird. Senefelderstraße 109, Stuttgart-West, tägl. 10-22 Uhr, www.instagram.com/treamicistuttgart