Als das Pinguin am Eugensplatz eröffnete, „haben wir uns zu Tode gelangweilt“, erinnern sich die Inhaber. Heute hat die Eisdiele der schwäbischen Schaustellerfamilie Weeber Kultstatus.
Die Geschichte des Eiscafé Pinguin beginnt mit drei Mädchen. „Mit drei Mädchen“, sagt sich Adolf Weeber, als seine Frau Christa 1977 nach den Töchtern Esther und Nicole die kleine Kerstin zur Welt bringt, „wird es schwer, ein Karussell auf- und abzubauen.“ Weeber weiß, was der Knochenjob Schaustellerei einem körperlich abverlangt. Er ist ein Wasenkind, Spross einer großen Stuttgarter Schaustellerdynastie.