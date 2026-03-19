Einziges Deutschlandkonzert: Wie komme ich zu Duran Duran in die Stuttgarter Schleyerhalle?

Songs wie „Hungry Like the Wolf“ machen Duran Duran zu Ikonen der Pop-Geschichte. 2026 kann man sie live erleben – in der Stuttgarter Schleyerhalle.
Duran Duran kehren in diesem Sommer 2026 für ein Konzert nach Deutschland zurück: Angeführt von Sänger Simon Le Bon sowie den langjährigen Mitgliedern Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor steht die britische Band noch immer für eine Verbindung aus eingängigen Melodien, stilistischem Gespür und visueller Kreativität. Songs wie „Hungry Like the Wolf“, „Rio“, „Ordinary World“, „The Wild Boys“, „The Reflex“ oder „Come Undone“ gehören längst zum festen Kanon der Popgeschichte – und sind weiterhin Höhepunkte ihrer Live-Auftritte.