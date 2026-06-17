Ricky Martin gibt am 27. Juni sein einziges Deutschlandkonzert 2026 in Oberhausen. Im Interview erzählt der Latin-Pop-Künstler, auf welche Songs sich das Publikum freuen kann und warum er Live-Auftritte liebt. Außerdem verrät er, dass er ein neues Album in der Pipeline hat.

Ricky Martin (54) kommt mit seiner Welttournee 2026 für eine einzige Show nach Deutschland. Am 27. Juni feiert der puerto-ricanische Sänger in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen ein "riesiges Fest", wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. "Konzerte in Deutschland sind der Wahnsinn", sagt der Latin-Pop-Star. Er verspricht, Hits wie "Livin' la Vida Loca", "María" und "She Bangs" mitzubringen - auch zum Selbstschutz. "Wenn ich diese Lieder nicht singe, werfen die Leute Tomaten nach mir", scherzt Martin.

Normalerweise spüre er jedoch eine ausgelassene Stimmung. Auf der Bühne zu stehen, sei eine "spirituelle Erfahrung". "Die Resonanz des Publikums ist unsere Medizin, unser Antrieb", erklärt er. Deswegen werde er wie die Rolling Stones noch mit 80 Jahren auftreten. An Bühnenabschiede glaubt er nicht. "Wenn ein Künstler sagt, dass er sich zurückzieht, lügt er. Das ist etwas, das man nicht so einfach loslassen kann. Die Kraft, die einem das Publikum gibt, ist eine wunderschöne Sucht."

Seine vier Kinder kommen mit auf Tour

Hinter der Bühne feuern ihn seine vier Kinder an. 2008 wurde er per Leihmutterschaft alleinerziehender Vater von Zwillingen. Seine Söhne Matteo und Valentino sind inzwischen 17 Jahre alt. Mit Ex-Mann Jwan Yosef (41) bekam er - ebenfalls durch eine Leihmutterschaft - Tochter Lucia (7) und Sohn Renn (6). Alle konnten bereits "viele Stempel" für ihre Reisepässe sammeln, sagt Martin. "Sie kommen überall hin mit." Für sie sei es ungewohnt, nicht ständig unterwegs zu sein. "Sie sind schon an das Leben auf Reisen gewöhnt. Wenn wir zu lange an einem Ort bleiben, fragen sie: 'Papa, was ist denn los?'"

Der Musiker selbst weiß, sich zu beschäftigen - ob mit Live-Musik, Studioarbeit oder der Schauspielerei. Worauf fokussiert er sich aktuell? "Im Moment nehme ich ein neues Album auf", verrät Martin. Die Platte werde hoffentlich im Herbst, Mitte Oktober oder November, erscheinen. "Es wird sehr romantisch, sehr sexy", gibt er einen Ausblick. "Was die Energie angeht: Es wird Midtempo-Songs geben und vielleicht eine Ballade, aber ich will, dass die Leute tanzen." Deshalb wolle er verstärkt auf Percussion setzen und eine Fusion aus "Pop und lateinamerikanischen Klängen" schaffen.

Er ist Bad Bunny "für immer dankbar"

Parallel zur Arbeit am neuen Album veröffentlicht Martin Neuinterpretationen seiner Klassiker. "Dabei arbeite ich mit Menschen zusammen, die mit meiner Musik aufgewachsen sind, oder solche, die bereits an ihrer Entstehung mitgewirkt haben", sagt er. Mit der argentinischen Sängerin Tini (29) und der mexikanischen Band Los Ángeles Azules nahm er etwa eine neue Version von "Vuelve" auf.

Dass lateinamerikanische Musik immer mehr den Mainstream erreicht, freut den Sänger. Schon viele seiner eigenen Songs seien damals zweisprachig gewesen. "Heute sind Künstler wie Bad Bunny (32) mit spanischen Songs erfolgreich. Das ist großartig", sagt er.

Mit dem Rapper in der Halbzeitshow des Super Bowl aufzutreten, habe ihm "die Welt bedeutet", sagt Martin. "Ich werde Bad Bunny für immer dankbar sein, dass er mich eingeladen hat." Gemeinsam performten die beiden Puerto-Ricaner "Lo que le pasó a Hawaii" - einen Song, der vor den Folgen von Gentrifizierung, kultureller Verdrängung und dem Verlust der puerto-ricanischen Identität warnt.

Das liebt er an Musik und Schauspielerei

In den vergangenen Jahren rückte für Martin zeitweise die Schauspielerei stärker in den Vordergrund. Seit seinem letzten Studioalbum von 2015 war er in Serien und einem Film zu sehen. Was ihn als Musiker und Schauspieler reizt, sei dasselbe. "Letztendlich suche ich nach jeder Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, sei es durch die Musik oder als Schauspieler", erzählt Martin, der bereits am Broadway auf der Bühne stand. Eines werde sich nie ändern. "Musik - das habe ich meinen Produzenten immer gesagt - wird es immer geben", sagt Martin. "Mein Leben ist die Musik."