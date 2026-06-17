Ricky Martin gibt am 27. Juni sein einziges Deutschlandkonzert 2026 in Oberhausen. Im Interview erzählt der Latin-Pop-Künstler, auf welche Songs sich das Publikum freuen kann und warum er Live-Auftritte liebt. Außerdem verrät er, dass er ein neues Album in der Pipeline hat.
Ricky Martin (54) kommt mit seiner Welttournee 2026 für eine einzige Show nach Deutschland. Am 27. Juni feiert der puerto-ricanische Sänger in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen ein "riesiges Fest", wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. "Konzerte in Deutschland sind der Wahnsinn", sagt der Latin-Pop-Star. Er verspricht, Hits wie "Livin' la Vida Loca", "María" und "She Bangs" mitzubringen - auch zum Selbstschutz. "Wenn ich diese Lieder nicht singe, werfen die Leute Tomaten nach mir", scherzt Martin.