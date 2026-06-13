Einer der zwei letzten Peoplemover Deutschlands steht in Altbach bei Esslingen. Doch die viel gepriesene Ingenieurskunst scheitert an der Realität. Er wird abgebaut.
Ursprünglich gab es drei von ihnen, verteilt in ganz Deutschland. Heute sind es zwei und in nicht allzu ferner Zukunft sind sie alle weg. Der sogenannte Peoplemover in Altbach bei Esslingen ist eine Rarität, ein weiteres Exemplar gibt es nur noch in Berlin. Jetzt steht fest: Der seltene Queraufzug, eine Mischung aus Aufzug und Brücke, soll nach mehr als 20 Jahren im Dienst weichen. 2029 wird er zurückgebaut, teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion mit.