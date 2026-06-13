Einer der zwei letzten Peoplemover Deutschlands steht in Altbach bei Esslingen. Doch die viel gepriesene Ingenieurskunst scheitert an der Realität. Er wird abgebaut.

Ursprünglich gab es drei von ihnen, verteilt in ganz Deutschland. Heute sind es zwei und in nicht allzu ferner Zukunft sind sie alle weg. Der sogenannte Peoplemover in Altbach bei Esslingen ist eine Rarität, ein weiteres Exemplar gibt es nur noch in Berlin. Jetzt steht fest: Der seltene Queraufzug, eine Mischung aus Aufzug und Brücke, soll nach mehr als 20 Jahren im Dienst weichen. 2029 wird er zurückgebaut, teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der zweite Peoplemover in Berlin soll zu unbestimmter Zeit ebenfalls entfernt werden. Es ist das Ende einer schwäbischen Ära. „Als der Schmid Peoplemover in Betrieb ging, war dies zweifellos ein hochspannendes, retrofuturistisches Technologieprojekt, um das uns viele beneidet haben – schließlich gibt es davon bundesweit kaum vergleichbare Anlagen“, erklärt Altbachs Bürgermeister Sebastian Flörchinger. Am 19. Dezember 2006 wurde der ungewöhnliche Aufzug am Bahnsteig der Gemeinde gebaut.

Schmid Peoplemover - ein einzigartiges Technologieprojekt

Dahinter steht die Firma Schmid aus dem baden-württembergischen Sonnenbühl. Der Erfinder: Emil Schmid persönlich. Eigentlich produziert seine Firma Maschinen und Automatisierungsanlagen für die Automobilindustrie. Doch ihn störte ein ganz anderes Thema. Wie kann es sein, dass ein einzelner Fußgänger per Ampel den gesamten Verkehr aufhält? Der schwäbische Tüftler überlegte sich eine Lösung. „Meine ganzen Mitarbeiter haben mich für bekloppt gehalten, als ich das Modell vorgeführt habe“, erzählt Emil Schmid in einem Interview vor einigen Jahren. Doch er hielt an seiner Idee fest und „baschdlte“ drauf los, wie er sagt.

2001 wurde der erste Peoplemover in Pfullingen in Betrieb genommen. 2006 folgte Altbach, 2007 die Station Betriebsbahnhof Berlin-Rummelsburg. Was nach einem einfachen Konstrukt aussieht - hoch, zur Seite, runter - ist in Wahrheit nur schwer umzusetzen, heißt es von der Schmid Gruppe. „Das ist hohe Ingenieurskunst, die bis heute einzigartig ist.“

Normalerweise ziehen Seilzüge und Kabel Aufzüge nach oben oder lassen sie hinab. Doch eine sichere Seitwärtsbewegung ist damit nicht möglich. Der Motor des Peoplemover befindet sich in der Kabine. Die wird nicht von Kabeln gezogen, sondern läuft über Zahnräder an einer Schiene mit Ritzeln. Eine „ausgeklügelte Mechanik“, wie das Unternehmen betont, die mit Federn und Gegengewichten den sicheren Übergang von der Vertikalen in die Horizontale schafft.

Ein Blick durch das Fenster im Peoplemover ist kaum mehr möglich. Die Scheibe ist milchig und zerkratzt. Foto: Sebastian Xanke

Peoplemover in Altbach wird ausgetauscht

Doch die behindertengerechte Ingenieurskunst scheiterte mit der Zeit an der Realität. Der „Tagesspiegel“ sprach im vergangenen Jahr in Bezug auf den Berliner Peoplemover von einem „Schrott-Aufzug“ und einem „Fahrstuhl-Versagen“. Vandalismus, Uringestank, Ausfälle: Die Probleme in Berlin gibt es auch in Altbach. „Wir kämpfen seit Jahren mit zwei wesentlichen Problemen: Zum einen ist die Anlage technisch sehr anfällig, was immer wieder zu Ausfällen führt. Zum anderen haben wir massive hygienische Probleme, da die Kabine im Alltag leider viel zu oft mutwillig verunreinigt und als Urinal missbraucht wird“, so Bürgermeister Flörchinger. Ein untragbarer Zustand.

Auch eine Sprecherin der Deutsche Bahn sagt auf Anfrage: „Die Instandhaltung dieser speziellen Konstruktion ist sehr aufwendig. Die Bauteile sind nicht standardisiert und die Lieferzeiten sind dadurch deutlich länger als im Schnitt.“ Der Bau eines Peoplemovers sei zudem bis zu doppelt so teuer wie der eines regulären Aufzugs - und auch die Wartung des Peoplemover sei wesentlich kostspieliger.

Wenn die besondere Konstruktion 2029 abgebaut wird, sollen zwei neue, handelsübliche Aufzüge installiert werden. Einer führt dann hin zum Bahnhofsvorplatz und einer zum Bahnsteig eins, teilt die Deutsche Bahn mit. Bürgermeister Flörchinger ist „persönlich sehr froh“ über den geplanten Austausch. „Das ist ein echter Gewinn für die Barrierefreiheit in Altbach. Im Zuge dieser Maßnahmen werden zudem die relevanten Bahnsteige erneuert und erhöht, was den Ein- und Ausstieg für Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen oder Gehhilfen erheblich komfortabler macht.“ Bis zum Abbau wird der seltene Peoplemover weiter nutzbar sein.