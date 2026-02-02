Die Taxi Auto Zentrale und Uber kooperieren seit einem Jahr. Erfolgreich, aber es gibt noch viel zu verbessern. Vor allem im Kampf gegen unlautere Mietwagenanbieter.
Der Kampf um Fahrgäste zwischen dem Taxigewerbe und Uber ist nicht neu. Eine Zusammenarbeit der beiden bisherigen Konkurrenten ist daher umso außergewöhnlicher. Seit knapp einem Jahr läuft inzwischen die Kooperation der Taxi Auto Zentrale Stuttgart (TAZ) und des amerikanischen Fahrdienstanbieters – eine in Deutschland bislang einzigartige Geschichte. „Wir können uns immer noch guten Gewissens in die Augen schauen“, zeigen sich TAZ-Vorstand Iordanis Georgiadis und Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber, einig. Alle, aber vor allem die Fahrgäste profitierten davon, „wenngleich es auch noch einiges zu verbessern gibt“.