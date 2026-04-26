Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Starker El Khannouss – aber dem VfB fehlt gegen Werder der letzte Esprit
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Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Diese sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: AFP

Der VfB hat am 31. Spieltag 1:1 gegen Werder Bremen gespielt. Wir bewerten alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik.

Drei Tage nach dem erneuten Einzug ins Finale des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart sein Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Werder Bremen nicht gewinnen können. Nach dem 1:1 haben die Stuttgarter drei Spieltage vor Saisonende 57 Punkte auf dem Konto und stehen auf Rang vier der Tabelle. Weiter geht es für den VfB am kommenden Samstag (15.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.

 

Der VfB begann gegen die Bremer mit sechs Änderungen in der Startelf gegenüber dem 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg am Donnerstag. Dan-Axel Zagadou feierte sein Comeback nach überstandener Verletzung. Deniz Undav und Tiago Tomas hatten die ersten Möglichkeiten, in Führung ging aber der SV Werder. Jens Stage traf in der 18. Minute.

Der VfB war zwar spielbestimmend, entfachte aber erst nach rund einer Stunde mehr Feuer. In der 61. Minute erzielte denn auch Ermedin Demirovic per Kopf den Ausgleich. Danach drängten die Stuttgarter auf den Siegtreffer – wurde aber nicht mehr gefährlich genug.

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Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.

 