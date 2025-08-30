Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Joker Chema sticht, Alexander Nübel hält den Sieg fest

Der VfB Stuttgart hat am 2. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die ersten Punkte dieser Saison geholt. Am kommenden Spieltag geht es zum SC Freiburg – allerdings erst nach der Länderspielpause in zwei Wochen (13. September, 15.30 Uhr, Liveticker).

Beschwingt durch eine beeindruckende Choreografie begann der VfB mit viel Elan und Zug nach vorn. Jamie Leweling und Tiago Tomas versuchten es mit Schüssen, die allerdings pariert werden konnten. Im Laufe der ersten Hälfte verflachte die Partie dann. Auf Stuttgarter Seite sorgte die verletzungsbedingte Auswechslung von Deniz Undav zudem für Sorgenfalten.

Nach der Pause hatten zunächst die Gäste eine gute Chance durch den Ex-Stuttgarter Kevin Stöger. Der VfB fand nach rund zehn Minuten wieder besser in die Partie und versuchte, offensiv Akzente zu setzen. Die Stuttgarter hatten lange Probleme, wirklich gefährlich zu werden, dann aber traf Neuzugang Chema nach einem Eckball per Kopf.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.