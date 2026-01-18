Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Hendriks und Führich stark – aber der VfB findet nicht zu seinem Spiel

Der VfB Stuttgart hat am 18. Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 33Punkte auf der Habenseite. Nun steht die Europa-League-Reise in die italienische Hauptstadt an, am Donnerstag spielt der VfB bei AS Rom. Am kommenden Spieltag der Bundesliga geht es dann bei Borussia Mönchengladbach (25. Januar, 15.30 Uhr, Liveticker) weiter.

Gegen Union Berlin drehte der VfB zu Beginn kurz auf, tat sich dann aber sehr schwer, Kontrolle über die Partie zu erlangen und torgefährlich zu werden. So entwickelte sich ein zähes Spiel mit nur wenigen Stuttgarter Chancen. Aus der Pause kam der VfB mit dem Ziel, zwingender zu werden – und das gelang.

Erst wurde Josha Vagnoman nach Zuspiel von Chris Führich noch geblockt, dann wurde der Vorbereiter zum Torschützen. Nachdem Ramon Hendriks über nahezu das ganze Feld gesprintet war, verwertete Führich das Zuspiel des Abwehrspielers trocken aus 18 Metern zum 1:0 (59. Minute).

Angelo Stiller hätte in der 80. Minute alles klar machen können, sein Schuss aus bester Position ging aber übers Berliner Tor – das rächte sich. Drei Minuten später erzielte der Ex-Stuttgarter Wooyeong Jeong den Ausgleich.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.