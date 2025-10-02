Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Assignons Aussetzer leitet Niederlage in Basel ein

16 Lorenz Assignon patzte vor dem 0:1. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Der VfB hat am zweiten Spieltag der Europa League beim FC Basel 0:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat im ersten Auswärtsspiel der Europa League einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Schweizer Meister FC Basel unterlag das Team von Sebastian Hoeneß mit 0:2 (0:1) und schaffte es dabei nicht, aus den Spielanteilen Kapital zu schlagen. Unter anderem vergab Ermedin Demirovic einen Elfmeter, zudem parierte Basel-Torhüter Marvin Hitz mehrfach. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) geht es in der Bundesliga zuhause gegen den 1. FC Heidenheim (Liveticker).