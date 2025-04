Einzelhandel in Stuttgart: Deko-Kette Depot schließt Filiale auf der Königstraße

Erneut schließt ein Laden auf der Königstraße: Die Deko-Filiale Depot hat am Freitag den Ausverkauf gestartet. Die Rabatte betragen bis zu 50 Prozent. Ende Mai ist Schluss an diesem Standort.

Der Möbel- und Wohnaccessoirehändler Depot musste bereits im vergangenen Sommer Insolvenz beantragen. Über das sogenannte Schutzschirmverfahren will sich das Unternehmen, das der Gries Deco Company mit Sitz im unterfränkischen Niedernberg gehört, aus eigener Kraft sanieren. Anders als bei einem normalen Insolvenzverfahren wird hierbei dem Schuldner kein Insolvenzverwalter, sondern ein Sachwalter zur Seite gestellt. Mit einem radikalen Sparkurs will Depot-Inhaber Christian Gries die Kette retten.

Das Filialnetz schrumpft weiter

Von einst 450 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat der Enkel des Firmengründers bis Ende des vergangenen Jahres 27 geschlossen. Doch dies reichte wohl nicht für die wirtschaftliche Erholung der einst sehr beliebten Deko-Kette aus. Denn nun trifft es noch mehr Läden. Das Filialnetz schrumpft also weiter. Depot wird Ende Mai die Königstraße verlassen, bestätigt eine Sprecherin. Am Freitag hat der Ausverkauf begonnen. Die Rabatte betragen bis zu 50 Prozent. Der Standort in Feuerbach dagegen wird bleiben. Bisher hatte das Unternehmen mitgeteilt, in Stuttgart nur das Outlet in der Klett-Passage schließen zu wollen.

Das Unternehmen will sich von Filialen trennen, die kein Gewinn erwirtschaften. „Läden, mit denen wir kein Geld verdienen, werden wir konsequent schließen“, erklärte der Depot-Eigentümer Christian Gries. Die Königstraße mit hohen Mieten war also sehr schwierig für die Kette, die während der Coronapandemie in Schieflage geraten war. Erst mussten Geschäfte trotz gefüllter Lager während der Lockdowns schließen. Dann brachen Lieferketten zusammen. Weihnachtsware ist erst im Januar geliefert worden.

Diese Plakate hängen nun bei Depot an der Königstraße. Foto: Stzn

Für den Citymanager kommt die Schließung „nicht überraschend“

Dank der Schließungen und Kostenreduzierungen will das Unternehmen nach eigenen Angaben „bis spätestens Mitte 2025 wieder in den Regelbetrieb übergehen“. Gleichzeitig überarbeitet Depot sein Sortiment. Die Zahl der Mitarbeiter (einst hatte die Kette 4400 Frauen und Männer beschäftigt) wird sich weiter verkleinern.

Für Stuttgarts City-Manager Holger Siegle kommt die Depot-Schließung auf der Königstraße „nicht überraschend“. Dass dieser Schritt kommt, habe sich abgezeichnet und sei für ihn „deshalb nicht so dramatisch“. Wer die Geschäftsräume übernimmt, weiß Siegle bisher nicht.