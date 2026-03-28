Mitten auf dem Bürgerplatz steht seit Donnerstag ein auffälliges Symbol: Eine orangene Bank macht auf häusliche Gewalt aufmerksam – und soll Betroffenen Mut machen, nicht zu schweigen.
„Kein Platz für Gewalt – auch nicht zuhause“ steht in Großbuchstaben auf der Bank, darunter ein Versprechen : „Leonberg schaut hin“. Seit Donnerstag ergänzt die sogenannte „Orangene Bank“ den Bürgerplatz vor der Leonberger Stadthalle. Die knallorange leuchtende Bank soll auf häusliche Gewalt aufmerksam machen und symbolisch für Solidarität mit Betroffenen stehen.