Die Scheidung von Peter Facinelli hat Jennie Garth einst völlig aus der Bahn geworfen. Alkohol- und Medikamentenmissbrauch führten dazu, dass ihr Magen ausgepumpt werden musste.

Schauspielerin Jennie Garth (54) hat offen über eine der wohl schwersten Phasen ihres Lebens gesprochen. Im Interview mit "People" berichtet sie, wie sie nach der Scheidung von Peter Facinelli (52) in eine tiefe Krise geriet. In ihren neuen Memoiren "I Choose Me", die am 14. April erscheinen, beschreibt sie, wie sie versuchte, den Schmerz mit Alkohol und Medikamenten zu bewältigen. Einst landete sie deshalb sogar im Krankenhaus und musste sich einer Magenspülung unterziehen. Dank einer Reha konnte sie diese Phase hinter sich lassen.

Über die Zeit damals erzählt der "Beverly Hills, 90210"-Star jetzt: "Ich merkte, wie mein Strahlen immer mehr verblasste. Ich strahlte keine positive Energie mehr aus. Ich konnte es im Spiegel sehen. Ich erkannte, welche negativen Auswirkungen diese Trauer und diese Wut auf mich hatten." Dann habe sie einen Wendepunkt erlebt. "Eines Tages sagte ich mir: Ich will das nicht mehr mit mir tragen. Es wirkt sich auf meine Beziehungen aus und darauf, wie ich mich selbst sehe. Ich muss loslassen. Ich muss ihm vergeben", sagte Garth dem "People"-Magazin.

Trennung nach zwölf Ehejahren

Garths Vorsatz zeigte Wirkung: Sie und Facinelli blieben für ihre drei Töchter Luca (28), Lola (23) und Fiona (19) ein Team. Kennengelernt hatte sich das ehemalige Paar Mitte der 90er-Jahre beim Dreh des Dramas "Blond ist die Rache". 2001 heirateten sie schließlich. Doch im März 2012 gaben sie ihre Trennung bekannt. 2013 wurde die Ehe geschieden.

2015 heiratete Garth den Schauspieler Dave Abrams (44). Nachdem zwei Fehlgeburten die Ehe belasteten, trennten sie sich vorübergehend, Abrams reichte sogar die Scheidung ein. Nach rund einem Jahr fanden die beiden jedoch wieder zusammen.