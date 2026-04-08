Die Scheidung von Peter Facinelli hat Jennie Garth einst völlig aus der Bahn geworfen. Alkohol- und Medikamentenmissbrauch führten dazu, dass ihr Magen ausgepumpt werden musste.
Schauspielerin Jennie Garth (54) hat offen über eine der wohl schwersten Phasen ihres Lebens gesprochen. Im Interview mit "People" berichtet sie, wie sie nach der Scheidung von Peter Facinelli (52) in eine tiefe Krise geriet. In ihren neuen Memoiren "I Choose Me", die am 14. April erscheinen, beschreibt sie, wie sie versuchte, den Schmerz mit Alkohol und Medikamenten zu bewältigen. Einst landete sie deshalb sogar im Krankenhaus und musste sich einer Magenspülung unterziehen. Dank einer Reha konnte sie diese Phase hinter sich lassen.