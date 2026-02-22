Einschränkungen im Bahnverkehr: Bahn baut rund um Stuttgart – Das müssen Fahrgäste wissen

Strecke dicht, ICE hält plötzlich in Esslingen: Wie die Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart den Alltag vieler Bahnreisender auf den Kopf stellt.
Pendler und Pendlerinnen müssen sich in den nächsten vier Wochen rund um Stuttgart erneut auf größere Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Vom 24. Februar bis zum 25. März sorgen Bauarbeiten für Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird zwischen Bad Cannstatt und Fellbach an der Digitalisierung des Bahnknotens gearbeitet. Deswegen sei die Strecke für den Bahnverkehr unterbrochen.