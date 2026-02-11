Einsatz in Stuttgart: Rätsel um Hubschrauber mit Bäumen zwischen Botnang und Feuerbach gelöst

Bis zuletzt war unklar, was hinter dem Transport von Bäumen per Hubschrauber zwischen den Stuttgarter Stadtbezirken Botnang und Feuerbach steckt. Jetzt hat die Stadt darüber informiert.
Ein Zettel im Briefkasten informiert die Anwohner in der Nähe des Feuerbachtals zwischen den Stadtbezirken Botnang und Feuerbach über den Einsatz der Helikopter, die seit Dienstagvormittag Bäume transportieren. „Durch den Betrieb eines Helikopters entsteht Rotorabwind. Dieser Abwind verursacht im Umkreis der Arbeitsstelle Turbulenzen“, heißt es von den beiden Unternehmen, die den Einsatz durchführen. Deshalb bitte man die Anwohner unter anderem, Fenster und Balkontüren zu schließen, ihre Haustiere im Haus zu behalten und das Auto in der Garage oder weiter entfernt zu parken.