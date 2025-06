Einsatz in Hemmingen: Feuerteufel stecken Holzhütte in Brand

1 Die Feuerwehr konnte die brennende Holzhütte schnell löschen. Foto: red

Unbekannte haben in Hemmingen eine abgebaute Holzhütte auf einer Sportanlage in Brand gesteckt. Das vermutet die Polizei. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.











Große Rauchschwaden sind am Samstagmorgen von einer Sportanlage in der Eberdinger Straße in Hemmingen aufgestiegen. Die Rauchentwicklung wurde von Zeugen gegen 7 Uhr gemeldet. Wie die Polizei vermutet, hatten unbekannte Täter Teile einer abgebauten Holzhütte in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurde auch das sogenannte Topcase eines in der Nähe abgestellten BMW-Motorrads beschädigt. Die anrückende Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Auch welche Höhe sich der entstandene Sachschaden beläuft ist noch nicht bekannt. Die Polizei Ditzingen bittet nun Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.