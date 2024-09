1 Die Polizei räumte in Stuttgart zwei Schulen und sperrte sie zwischenzeitlich weiträumig ab. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Am Dienstagmorgen landen bei zwei Schulen in Stuttgart identische Drohmails in den Postfächern. Polizei und Feuerwehr rücken aus und räumen die Gebäude. Wenig später gibt es Entwarnung.











Drohmails, die an zwei Stuttgarter Schulen versendet wurden, haben am Dienstagmorgen für Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Laut Mitteilung der Polizei wurden die Mails an Schulen an der Nagoldstraße in Stuttgart-Münster und an der Hechinger Straße in Stuttgart-Möhringen verschickt.