Das Seehaus in Leonberg hat mit dem Bereich „Soziale Landwirtschaft“ neue Lern- und Arbeitsmöglichkeiten für straffällige Jugendliche geschaffen. Auch gesunde Ernährung ist ein Thema.
Das Seehaus hat mit dem Bereich „Soziale Landwirtschaft“ neue Lern- und Arbeitsmöglichkeiten für straffällige Jugendliche geschaffen. „Durch die tägliche Arbeit mit Tieren und den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt sollen soziale Kompetenzen, emotionale Stabilität und berufliche Orientierung gezielt gefördert werden“, sagt Tobias Merckle, geschäftsführender Vorstand des Vereins. Auf dem Gelände des Seehauses am Glemseck versorgen die jungen Männer Rinder, Hühner und Esel, sie bewirtschaften landwirtschaftliche Flächen und gestalten Erlebnisprogramme unter anderem für Kindergärten und Schulklassen.