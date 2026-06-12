1 Omar Artan bei seiner Rückkehr nach Somalia. Foto: AFP/HASSAN ALI ELMI

Die USA hatten dem Somalier die Einreise verweigert, in seiner Heimat wurde Omar Artan daraufhin bei seiner Rückkehr gefeiert. Nun setzt die Uefa auf den Referee.











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Nachdem die USA ihm die Einreise verweigert haben, hat die Europäische Fußball-Union den ursprünglich als WM-Schiedsrichter vorgesehenen Omar Artan als Unparteiischen für den UEFA Super Cup angesetzt. Der Somalier soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten, wie die UEFA mitteilte.