Fünf Kinder durften nach einer Aktion unserer Redaktion beim Finale um den DFB-Pokal mit den Stars des VfB Stuttgart einlaufen. So haben sie den außergewöhnlichen Abend erlebt.
Wer die Erfahrung gemacht hat, dass Wünsche in Erfüllung gehen, kann es ja auch gleich nochmal versuchen. Also sagte Aris: „Schieß’ ein Tor.“ Zu Chris Führich, dem Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart. Der hat den Achtjährigen wohl gehört, es dann aber doch nicht geschafft, das in die Tat umzusetzen. Der VfB hat am Samstagabend das Endspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern mit 0:3 verloren. Gewinner gab es aber auch abseits der Münchner.