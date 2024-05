1 Die alte B14 trennt Kaltental in zwei Teile und ist ein Grund für das Sanierungsgebiet im Stuttgarter Süden. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska/ Montage: Marie Scholz

Der Hallschlag hat sich massiv verändert. In dem einst berüchtigten Stadtteil wurden die Gebäude erneuert – und Mieter verdrängt. Läuft es im aktuellen Sanierungsgebiet Kaltental besser?











In der Böblinger Straße 440 bekommt die Gentrifizierung keine Chance. Ein Investor hat das Gebäude in Stuttgart-Kaltental gekauft, ein lohnendes Geschäft in einem Stadtteil, der 2018 zum Sanierungsgebiet ausgerufen wurde. Dort werden Erneuerungen an der Gebäudesubstanz mit öffentlichem Geld gefördert. Und moderne Immobilien kann man deutlich teurer verkaufen oder vermieten. Nicht so in Kaltental: „Als der Investor entmieten wollte, ist die Stadt eingeschritten“, berichtet Alexander Haberer zufrieden.