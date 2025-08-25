Einer der besten Clubs Deutschlands: Programm-Macher der Manufaktur Schorndorf – Werner Hassler holt die Stars

In der Manufaktur in Schorndorf führt Werner Hassler erfolgreich vor, wie man der Provinz das Provinzielle abtrainiert. Und das schon seit 25 Jahren.
Diese Geschichte spielt nicht in den hektisch pulsierenden urbanen Zentren. Sie erzählt nicht von einem Rockschuppen wie dem New Yorker CBGB’s, das zwischen Wolkenkratzer gepresst mitten im Epizentrum der Subkultur genau dieser eine Bühne bietet. Der Ort, von dem diese Geschichte handelt, scheint maximal weit entfernt zu sein von Sex, Drugs & Rock’n’Roll, von den Hipster-Hochburgen, die ständig neue Musikerinnen und Musiker hervorgespült werden, die davon träumen, mal so groß wie Radiohead, PJ Harvey oder Nick Cave zu sein – und Schlange stehen, um eingelassen zu werden, in einen Club, der die Eintrittskarte zu Weltruhm und Erfolg ist.