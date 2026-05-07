48 Teams bei einer WM? Für den früheren Bundestrainer Jogi Löw ist das ein Fehler. Warum er um die Qualität des Turniers bangt und auf welches Finale er tippt.
Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw sieht bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gut einen Monat vor der WM in Amerika noch Luft nach oben. Deutschland sei spielerisch in der Lage, mit Topteams mitzuhalten und „eigentlich jeden zu schlagen“, lasse aber zu oft nach und bringe Gegner zurück ins Spiel, sagte Löw bei der Bühnenveranstaltung „Ein runder Abend – mit Fußball & Freunden“.