Eine Welzheimerin mit Post-Covid-Syndrom lebt jetzt auf Sylt: Neustart an der Nordsee

1 Wassertreten am Strand von Westerland. Sylt tut Astrid Szelest gut. Foto: Martin Tschepe Foto:

Astrid Szelest aus Welzheim hat Post Covid. Auch deswegen suchte sie sich mit ihrem Mann ein neues Zuhause mit Luft wie Medizin: die Insel Sylt.











Link kopiert



Der Himmel über Sylt ist mystisch grau an diesem Herbsttag. Westerland am Morgen. Nahezu windstill und auch deshalb recht mild für die Jahreszeit. Astrid Szelest ist um sieben aufgewacht, ohne Wecker. Die Nacht war okay. Die Frau aus Welzheim macht sich einem Kaffee, liest ein paar Minuten lang online in ihren Heimatblättern, der „Backnanger Kreiszeitung“ und der „Welzheimer Zeitung“. Dieser Tag im November beginnt für sie wie jeder andere seit ihrem Umzug vom Schwäbischen Wald 900 Kilometer nach Norden. Langsam, gemächlich, ritualisiert. Die 55-Jährige hat alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt und Post Covid.