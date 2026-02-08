Eine Nufringerin beim Super Bowl LX: „Eine unglaubliche Erfahrung“ – wie Lana Vogler zu den New England Patriots kam

Wenn heute Nacht der Super Bowl LX über die Bühne geht, wird auch Lana Vogler ihren großen Auftritt haben. Die Nufringerin ist als Cheerleaderin der New England Patriots im Stadion.

Oktoberfest oder doch lieber die Parade am 4. Juli? „Oktoberfest. Darf ich das überhaupt sagen?“ Diese Frage und die Antwort darauf bildeten den ersten großen Social-Media-Auftritt von Lana Vogler. Die gebürtige Amerikanerin ist seit vergangener Saison Cheerleaderin bei den New England Patriots – und wird diese nun beim Super Bowl LX in Santa Clara anfeuern.

„Ich wollte nicht an der Uni tanzen und habe mir daher ein Team abseits des Campus gesucht“, schildert sie ihren Weg in die US-amerikanische National Football League. Dabei spricht sie fließend Deutsch, denn die Wurzeln ihrer Familie liegen in Nufringen. „Das ist mein Lieblingsort“, gesteht sie.

Die Wurzeln von Cheerleader Lana Vogler liegen in Nufringen

Ihre Großeltern wohnten noch immer im Kreis Böblingen, als Lana Vogler auf der großen NFL-Bühne auftauchte. Sie selbst ist aber in den USA geboren. Ihr Vater und ihre Mutter, die aus Weißrussland stammt, sind berufsbedingt in die Nähe von San Francisco gezogen. Seitdem leben sie dort, Lana und ihr Bruder sind somit beide unter der kalifornischen Sonne aufgewachsen.

Die Leidenschaft für den Sport hat sie bereits früh entdeckt. „Ich tanze, seit ich drei Jahre alt bin“, erzählt Vogler. Abseits der Schule trat sie in verschiedenen Wettbewerben mit ihrer Gruppe an, der sportliche Erfolg führte sie das eine oder andere Mal sogar in das rund 600 Kilometer entfernte Los Angeles.

Schon damals hatte sie Berührungspunkte mit dem Cheerleading, denn eine ihrer Lehrerinnen war bei den San Francisco 49ers. Doch damit nicht genug: NFL-Superstar Tom Brady und seine langjährige Anspielstation bei den Patriots, Julian Edelmann, wuchsen ebenfalls nur unweit ihres Wohnorts auf. „Es ist super, dass sie es auf die große Bühne geschafft haben“, meint Lana Vogler.

Sie ist jetzt die nächste Kalifornierin, die im kalten Boston glänzt. Dabei war der Weg ins Team alles andere als einfach. Im Oktober 2023 machte sie bei den Vorbereitungsstunden der Patriots ihre ersten Schritte auf dem noch ungewohnten Terrain. Im Februar meldete sich für die Auditions.

Stolze Eltern: Lana Vogler (re.) ist seit wenigen Monaten Cheerleaderin bei den New England Patriots. Foto: New England Patriots

Im Duell mit über 300 Konkurrentinnen schaffte sie es ins Finale der besten 60 – und von dort in das 24 Personen große Team. „Das ist echt cool“, freut sie sich über die eigene Leistung.

In den Wochen vor dem Saisonstart stand dann viel Training auf dem Programm, um die Choreografien einzustudieren. So häufig konnte sie also nicht mehr in Nufringen vorbeischauen. „Der Kalender ist mit Cheerleading voller geworden“, berichtet sie.

Sie ist nun nämlich Teil des NFL-Kosmos. Bis zu ihrem ersten Auftritt im Stadion der Patriots hatte sie übrigens noch ein NFL-Spiel live im Stadion gesehen, sondern ausschließlich im TV verfolgt. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, so etwas habe ich noch nie erlebt“, schwärmt sie. Allerdings darf sie maximal vier Jahre als Cheerleaderin für die Patriots aktiv sein und muss sich jedes Jahr aufs Neue beweisen.

Jetzt richtet sich aber der Fokus erst einmal auf den Super Bowl LX – das größte Sportereignis der Welt.