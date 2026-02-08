Eine Nufringerin beim Super Bowl LX: „Eine unglaubliche Erfahrung“ – wie Lana Vogler zu den New England Patriots kam

Wenn heute Nacht der Super Bowl LX über die Bühne geht, wird auch Lana Vogler ihren großen Auftritt haben. Die Nufringerin ist als Cheerleaderin der New England Patriots im Stadion.
Oktoberfest oder doch lieber die Parade am 4. Juli? „Oktoberfest. Darf ich das überhaupt sagen?“ Diese Frage und die Antwort darauf bildeten den ersten großen Social-Media-Auftritt von Lana Vogler. Die gebürtige Amerikanerin ist seit vergangener Saison Cheerleaderin bei den New England Patriots – und wird diese nun beim Super Bowl LX in Santa Clara anfeuern.