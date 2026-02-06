Eine neue Challenge: Anna-Carina Woitschack findet Lets Dance so hart wie den Dschungel

Ein Jahr nach dem Dschungelcamp stellt sich Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" einer neuen Herausforderung. Im Härtegrad sieht sie die beiden Sendungen auf Augenhöhe.
Anna-Carina Woitschack (33) wird in der neuen Staffel von "Let's Dance" auf dem Tanzparkett ihr Bestes geben. Wie 13 andere Promis muss sie sich vor der Jury bestehend aus Joachim Llambi (61), Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) beweisen. Bedeutet ihre Teilnahme für sie eine größere Challenge als das Dschungelcamp im vergangenen Jahr? Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung antwortet die Schlagersängerin: "Es ist anders. Aber genauso fordernd."