Eine neue Challenge: Anna-Carina Woitschack findet Lets Dance so hart wie den Dschungel

Ein Jahr nach dem Dschungelcamp stellt sich Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" einer neuen Herausforderung. Im Härtegrad sieht sie die beiden Sendungen auf Augenhöhe.

Anna-Carina Woitschack (33) wird in der neuen Staffel von "Let's Dance" auf dem Tanzparkett ihr Bestes geben. Wie 13 andere Promis muss sie sich vor der Jury bestehend aus Joachim Llambi (61), Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) beweisen. Bedeutet ihre Teilnahme für sie eine größere Challenge als das Dschungelcamp im vergangenen Jahr? Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung antwortet die Schlagersängerin: "Es ist anders. Aber genauso fordernd."

Wie die damals Siebtplatzierte erklärt, sei ihr Abenteuer in Australien "vor allem mental extrem" gewesen. "Bei 'Let's Dance' ist es eine Mischung aus Körper, Kopf und Emotionen. Ich habe großen Respekt vor den klassischen Tänzen, weil sie so technisch sind." Doch sie blicke auch mit Vorfreude auf die neue Erfahrung. Die Tänze seien "so elegant und ausdrucksstark", erzählt Woitschack.

Sängerin erfüllt sich mit "Let's Dance" einen Traum

Die Sängerin startet ohne jegliche Tanzerfahrung in die Sendung. Das schreckt sie jedoch nicht ab - im Gegenteil. "Mich hat gereizt, etwas zu machen, das komplett außerhalb meiner Komfortzone liegt", sagt Woitschack der Boulevardzeitung. Sie liebe Herausforderungen, durch die sie sich persönlich weiterentwickeln könne. Genau das sei bei "Let's Dance" der Fall.

Gegenüber RTL hatte sie "Let's Dance" als "absolutes Traumformat" bezeichnet. Seit jeher verfolge sie die Sendung. Somit weiß sie auch, was auf sie zukommt. Am meisten Angst habe sie davor, sich die Choreografien nicht merken zu können oder an ihre "sportlichen Grenzen zu kommen". Zudem habe sie "auch Respekt vor dem Urteil der Jury".

Das sind die weiteren Kandidaten der 19. Staffel

In der 19. Staffel wird sich Anna-Carina Woitschack unter anderem mit Schauspieler Simon Gosejohann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Schauspielerin Esther Schweins und No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa im Tanzen messen. Auch Content Creatorin Bianca Heinicke, der Entertainer Ross Antony, Moderatorin Sonya Kraus, "GZSZ"-Star Jan Kittmann, Rapper Milano, Sportler Joel Mattli, Fitness-Influencer Willi Whey, Model Betty Taube sowie Reality-Star Vanessa Borck sind dabei. Wie gewohnt tanzen sie mit je einem Profitänzer an ihrer Seite. Die neue Staffel zeigt RTL ab dem 27. Februar um 20:15 Uhr.