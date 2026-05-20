Am 20. Mai feiert Cher ihren 80. Geburtstag. Doch wer die Pop-Ikone kennt, weiß: Von Zahlen hat sie sich noch nie beeindrucken lassen. An Rückzug denkt die ewige Diva jedenfalls nicht.
Sie braucht keinen reichen Mann - sie hat sich längst selbst zur Legende gemacht. Kaum eine Frau im Popgeschäft hat so früh und so unmissverständlich vorgemacht, was Selbstbestimmung bedeutet: unabhängig von Männern, offen für musikalische Neuanfänge und zugleich kompromisslos im Umgang mit dem eigenen Image. Am 20. Mai wird die Musikikone Cher 80 Jahre alt. Dabei hat die Pop-Diva das Altern doch eigentlich schon vor Jahrzehnten abgeschafft.