Der iranische Gewerkschafter Danila Bamdadi erhält nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Er soll linksextremistische Gruppierungen „unterstützt“ haben. Der iranische Gewerkschafter Danila Bamdadi erhält nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Er soll linksextremistische Gruppierungen „unterstützt“ haben.
Der iranische Gewerkschafter Danial Bamdadi, der sich seit Jahren hauptberuflich im Verein zur Bewahrung der Demokratie der Gewerkschaft IG Metall mit Rechtsextremismus in der Gesellschaft und in den Betrieben beschäftigt, wäre aus Sicht der Ausländerbehörde des Rems-Murr-Kreises und jetzt auch nach Meinung des Stuttgarter Verwaltungsrichters Christoph Wahlicht kein guter Deutscher. Zwei Wochen nach der aufschlussreichen Verhandlung hat die Pressestelle des Gerichts am Montag die Ablehnung der Klage des 30-Jährigen auf Einbürgerung kommuniziert (Az: 4 K 797/24). Begründung: er soll linksextremistische Gruppierungen „unterstützt“ haben.