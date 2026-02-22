1 Zwei Einbrüche in einer Woche: Die Polizei ermittelt in Nürtingen. Foto: Carsten Rehder/dpa

Einbrüche in Nürtingen: Die Polizei ermittelt in zwei Fällen innerhalb einer Woche wegen Einbruchs in Wohnhäuser.











Gleich zwei Wohnungseinbrüche in den vergangenen Tagen meldet die Polizei in Nürtingen. Demnach ist am Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Karl-Friedrich-Rumpp-Straße eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 16 Uhr und 19.15 Uhr ein Kellerfenster aufgebrochen und ist so ins Haus gelangt, wo er mehrere Räume nach potenzieller Beute durchsuchte. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.