Einbruch in Sindelfinger Wohnhaus

1 Die Unbekannten sind in ein Sindelfinger Wohnhaus eingebrochen. (Symbolbild) Foto: Silvia Marks/dpa-tmn/Silvia Marks

Bei einem Einbruch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) haben bislang unbekannte Täter Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Bereich der Rotbühlstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verschafft.