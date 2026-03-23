1 Bevor sie etwas stehlen konnten, rannten die Täter aus dem Gebäude Foto: dpa

Unbekannte haben am Sonntagnacht in eine Bäckerei in Steinenbronn eingebrochen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus.











Link kopiert



Mit einem Hubschrauber fahndete die Polizei am Sonntag nach Einbrechern in Steinenbronn. Gegen 21.45 Uhr waren die Unbekannten in eine Bäckerei in der Gottlieb-Daimler-Straße über eine Balkontür eingestiegen. Im Gebäude brachen sie noch zwei weitere Türen auf, bis sie einen Alarm auslösten. Daraufhin flohen die Täter aus dem Gebäude. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber versuchten, die Einbrecher zu verfolgen, sie entkamen jedoch unerkannt. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse.