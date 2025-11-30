Ein umstrittener Meister: Woody Allen feiert 90. Geburtstag

Er schuf unvergessene Meisterwerke der Filmgeschichte und sorgte mit seinem Privatleben für so manchen Skandal. Heute wird Woody Allen 90 Jahre alt.
Er gilt als einer der besten Filmemacher der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist der wohl profilierteste Drehbuchautor, den die USA in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht haben. Seine unbeholfene Leinwandpersönlichkeit wird oftmals mit ihm selbst verwechselt - definitiv ein Trugschluss. Im Zuge der #MeToo-Bewegung wurde der Komiker, Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Woody Allen (90) zu einem der umstrittensten unter den noch aktiven Filmemachern. Seine große Hollywood-Karriere ist mittlerweile effektiv vorbei. Am heutigen 30. November wird er 90 Jahre alt.