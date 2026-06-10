Ein Stück Mittelmeer für zuhause: Paprika mit mediterraner Quinoa-Füllung
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Dieses Gericht passt perfekt in eine ausgewogene Ernährung. Foto: Mariha-kitchen / iStock via Getty Images

Dieses Rezept kombiniert Quinoa mit frischen Kräutern, Zitrone und Oliven in saftigen Paprikaschoten. Das Ergebnis ist ein gesundes Ofengericht, das lange satt macht.

Gefüllte Paprikaschoten gehören zu den Klassikern der mediterranen Küche und überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, ihre leuchtenden Farben und ihren aromatischen Geschmack. In dieser modernen Variante sorgt Quinoa für eine nährstoffreiche Füllung, die mit Cocktailtomaten, würzigen Oliven, Petersilie und einem Hauch Zitrone verfeinert wird.

 

Zutaten (4 Personen)

  • 4 große Paprikaschoten
  • 200 g Quinoa
  • 400 ml Gemüsebrühe
  • 200 g Cocktailtomaten
  • 100 g schwarze Oliven, entsteint
  • 1 Zwiebel
  • 2 Knoblauchzehen
  • 3 EL natives Olivenöl
  • 1 Bio-Zitrone (Abrieb und Saft)
  • 1 Bund frische Petersilie
  • 1 TL getrockneter Oregano
  • Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Kochutensilien: Großer Topf, Pfanne, Auflaufform, Schneidebrett, scharfes Messer, Holzlöffel, Zestenreibe, Messbecher, Küchenwaage

Zubereitung (60 Minuten)

  1. Den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Quinoa in ein feines Sieb geben und unter fließendem kalten Wasser gründlich abspülen. Anschließend die Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen, den Quinoa einrühren und bei reduzierter Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen und den Quinoa abgedeckt noch fünf Minuten quellen lassen.
  2. Während der Quinoa gart, die Zwiebel und den Knoblauch fein würfeln. Das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen und die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten, bis sie weich und leicht golden werden. Den Knoblauch hinzufügen und kurz mitbraten.
  3. Die Cocktailtomaten in kleine Würfel schneiden, die Oliven grob hacken. Beides zusammen mit dem getrockneten Oregano zur Zwiebel-Knoblauch-Mischung in die Pfanne geben und zwei bis drei Minuten mitgaren. Die Pfanne vom Herd nehmen und den gegarten Quinoa unterheben. Die Petersilie fein hacken und gemeinsam mit dem Zitronenabrieb und einem Spritzer Zitronensaft unter die Füllung mischen. Großzügig mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  4. Die Paprikaschoten waschen, einen Deckel abschneiden und die Kerne sowie die weißen Trennwände sorgfältig entfernen. Die Schoten von innen leicht salzen. Die aromatische Quinoa-Füllung mit einem Löffel fest in die Paprikaschoten drücken. Den Deckel nach dem Befüllen wieder auf die Paprikaschote setzen und sie dann gemeinsam in die Auflaufform stellen. Im vorgeheizten Ofen 25 bis 30 Minuten garen, bis die Paprikaschoten weich sind und an den Rändern leicht Farbe annehmen.

Anrichtetipps

Die gefüllten Paprikaschoten aufrecht auf einem flachen Teller oder einer Holzplatte anrichten. Etwas Basilikum darüber streuen und mit einem dünnen Faden Olivenöl beträufeln.

Getränkeempfehlung

  • Ein kühler Vermentino aus Sardinien ergänzt mit seiner zitronigen Frische und dem leicht salzigen Abgang die mediterranen Aromen der Füllung auf das Beste.
  • Ein selbstgemachter Zitronen-Kräuter-Spritzer aus Zitronensaft, Minze, Basilikum und Sprudelwasser erfrischt bei warmem Wetter.

Rezeptvariationen

  • Für eine besonders herzhafte Variante 150 g gebratenes Hackfleisch (Rind oder Lamm) unter die Quinoa-Füllung mischen und die Gewürze um eine Prise Kreuzkümmel und Zimt ergänzen.
  • Für mehr Cremigkeit lässt sich ein großzügiger Klecks Ziegenfrischkäse auf die fertig gegarten Paprikaschoten setzen.
  • Getrocknete Cranberries oder Rosinen in der Füllung verleihen dem Gericht eine süßlich-fruchtige Note, die mit den Oliven harmoniert.
 