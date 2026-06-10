Ein Stück Mittelmeer für zuhause: Paprika mit mediterraner Quinoa-Füllung

1 Dieses Gericht passt perfekt in eine ausgewogene Ernährung. Foto: Mariha-kitchen / iStock via Getty Images

Dieses Rezept kombiniert Quinoa mit frischen Kräutern, Zitrone und Oliven in saftigen Paprikaschoten. Das Ergebnis ist ein gesundes Ofengericht, das lange satt macht.











Link kopiert



Gefüllte Paprikaschoten gehören zu den Klassikern der mediterranen Küche und überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, ihre leuchtenden Farben und ihren aromatischen Geschmack. In dieser modernen Variante sorgt Quinoa für eine nährstoffreiche Füllung, die mit Cocktailtomaten, würzigen Oliven, Petersilie und einem Hauch Zitrone verfeinert wird.