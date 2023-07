4 Wo Harald Schmidt auftaucht, gehen Fans auf ihn zu und bitten um ein Foto – so auch in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Unterwegs mit Harald Schmidt durchs Lehen- und Heusteigviertel. Dort findet der Entertainer sein Publikum und seine Themen. Wie er dabei auf Fans reagiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Den Nürtinger Schulbus haben die Schmidt-Brüder öfters verpasst. Vom Gsälz-Brot am Küchentisch das Treppenhaus runter und rüber zur Haltestelle blieben ihnen fünfzig Sekunden. Der Sprint raubte nicht nur den zwei Buben den Atem. „Unsere Mutter hat das nervlich belastet“, verriet Harald, der Ältere, jüngst dem SWR, am Timing musste noch gefeilt werden. Schule und Zivildienst gingen trotzdem vorüber, und man weiß nicht, wie, aber plötzlich verpasste Harald Schmidt nichts mehr. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort, um zu Harry dem Ersten, King of Late-Night-Comedy aufzusteigen.