Ein letztes Mal in Stuttgart: Abschied von der Kulinart nach 20 Jahren – „War eine richtige Institution“

Die Kulinart begeistert zum letzten Mal in Stuttgart mit Vielfalt und Qualität. So erleben Aussteller und Besucher den Abschluss im Römerkastell.
Zum letzten Mal hat am Sonntag die Kulinart von Conny Krenn im Römerkastell in Stuttgart stattgefunden. „Schon schade, es war eine richtige Institution“, sagt Sergio Muto. Der 71-Jährige ist schon seit 2007 mit der „La Fattoria“ dabei. „Wir gehören zum Inventar.“ Es ist auch für ihn die letzte Messe, nächstes Jahr geht der Pesto-Weltmeister von 2012 in Rente. „Sie hat es richtig gut gemacht“, sagt er über Conny Krenn, für die es bei ihrer letzten Kulinart nochmal ein „Abschiedsgeschenk“ gab.