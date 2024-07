Ein Jahr Kirchenneubau in Mönchfeld: Warum die neue Kirche immer voll ist

Ein Jahr Kirchenneubau in Mönchfeld

1 Martina Siegl vor der neuen katholischen Kirche in Mönchfeld Foto: Stadtdekanat Stuttgart

Die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Maria Vianney erlebt einen Aufschwung mit dem Neubau ihrer Kirche – das neue Gotteshaus ist jetzt ein Jahr alt.











Freude herrscht momentan bei Martina Siegl, der gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats St. Johannes Maria Vianney. Der 2023 eingeweihte Neubau der katholischen Kirche am Mönchsteinplatz wird gut angenommen. Seit 1996 ist die vierfache Mutter hier aktiv im Kirchengemeinderat, seit mehr als zehn Jahren ist sie die Vorsitzende und die Ansprechpartnerin vor Ort, auch über die Kirche hinaus, so hat sie etwa zu Vernetzungstreffen mit der Stadt zur weiteren Quartiersentwicklung eingeladen. Die Krankenschwester, die sich zudem in der Fairtrade-Steuerungsgruppe engagiert, bekam bei der Einweihung des Neubaus im vorigen Jahr die Ehrenmünze der Stadt Stuttgart von OB Frank Nopper überreicht.