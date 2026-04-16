Ein ganz neuer Sinn in unserem Leben: Hendrik Streeck und Paul Zubeil sind Eltern geworden

Virologe Hendrik Streeck und Ehemann Paul Zubeil sind Eltern geworden. Sie haben einen Sohn bekommen, wie die frisch gebackenen Väter bestätigen.

Hendrik Streeck (48) und sein Ehemann Paul Zubeil sind erstmals Eltern geworden, wie das Paar bei dem Magazin "Bunte" bestätigt. "Ja, wir können bestätigen, dass wir Eltern geworden sind. Wir sind von Herzen überglücklich über die Geburt unseres Sohnes. Plötzlich ist da noch einmal ein ganz neuer Sinn in unserem Leben", erklärt der frischgebackene Papa Hendrik Streeck gegenüber dem Magazin.

Hendrik Streeck und Paul Zubeil sind seit 2020 verheiratet Hendrik Streeck ist seit 2019 Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Bonn. Er war Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Seit 2025 ist das CDU-Mitglied Teil des Deutschen Bundestages und außerdem der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ehemann Paul Zubeil arbeitet im Bundesgesundheitsministerium. Das Paar heiratete im Jahr 2020, lebt in Berlin und Bonn und hat einen Labrador namens Sam.

Weitere Details zum neusten Familienzuwachs gaben die beiden Männer der Öffentlichkeit bisher noch nicht preis. Denn nur selten teilen die beiden Einblicke ins Privatleben. Im Sommer 2025 zeigte Hendrik Streeck seinen Followern auf Instagram Eindrücke vom gemeinsamen Urlaub auf Island. Er schrieb zu den Schnappschüssen: "Was für ein spannendes und interessantes Land... Von Walen und Robben, Pferde und Schafen, die nahezu jeden grünen Hügel bedecken. Von Elfen und Trollen, Lava und Eis. Wir kommen gerne wieder!"

Nun startet das Paar als junge Familie ein neues Kapitel.