Ein ganz neuer Sinn in unserem Leben: Hendrik Streeck und Paul Zubeil sind Eltern geworden

Virologe Hendrik Streeck und Ehemann Paul Zubeil sind Eltern geworden. Sie haben einen Sohn bekommen, wie die frisch gebackenen Väter bestätigen.
Hendrik Streeck (48) und sein Ehemann Paul Zubeil sind erstmals Eltern geworden, wie das Paar bei dem Magazin "Bunte" bestätigt. "Ja, wir können bestätigen, dass wir Eltern geworden sind. Wir sind von Herzen überglücklich über die Geburt unseres Sohnes. Plötzlich ist da noch einmal ein ganz neuer Sinn in unserem Leben", erklärt der frischgebackene Papa Hendrik Streeck gegenüber dem Magazin.