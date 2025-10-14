Eike Immel zeigt sein Leben mit 563 Euro im Monat

"Armes Deutschland": Der ehemalige VfB-Torwart Eike Immel gewährt in der RTLzwei-Doku erschreckende Einblicke in sein heutiges Leben. Nach einer Karriere mit Millionengehältern lebt der 63-Jährige nun von Bürgergeld. In seiner heruntergekommenen Wohnung kämpft er um den Neuanfang.
Es sind Bilder, die schockieren. Eike Immel (63), einst gefeierter Nationaltorwart, Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und Millionär, öffnet in der RTLzwei-Sozialdoku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" (14. Oktober, 20:15 Uhr) die Tür zu seiner aktuellen Realität. "Früher habe ich Millionen verdient - und heute lebe ich von 563 Euro", gesteht der ehemalige Deutsche Meister vor laufender Kamera. Was folgt, ist ein schonungsloser Blick auf einen beispiellosen Absturz.