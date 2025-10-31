Eigengewächs des VfB Stuttgart: Timo Werner am Tiefpunkt bei RB Leipzig

Er ist der Spitzenverdiener und steht nicht mehr im Kader. RB Leipzig will Timo Werner loswerden – der Stürmer braucht den Wendepunkt in seiner Karriere.

Im Sommer gab es eine klare Ansage. Der Wortlaut ist nicht überliefert, die Botschaft aber war unmissverständlich. Die Verantwortlichen von RB Leipzig teilten ihrem Angreifer Timo Werner mit, dass er den Verein verlassen solle. Kein Platz mehr war für ihn – auch mit Blick auf das Jahresgehalt des Topverdieners mit geschätzten 10 Millionen Euro drängten die Roten Bullen auf einen schnellen Sommertransfer. Allein: Er kam nie zustande – wie zu hören ist, soll ein im Raum stehender Wechsel zum Schwesterclub New York Red Bulls auch daran gescheitert sein, dass Werner nicht im laufenden Spielbetrieb der Major League Soccer in die USA wechseln wollte.

Fakt ist: RB Leipzig will künftig wieder vermehrt und nahezu ausschließlich auf junge, entwicklungsfähige Top-Talente setzen, da gehört der aussortierte Werner mit seinen inzwischen 29 Jahren nicht mehr dazu. Obendrein hat RB Leipzig die Gehälter gedeckelt. Fünf Millionen Euro soll dem Vernehmen nach künftig das Maximum sein. Der Topverdiener Werner (Vertrag bis 2026) bekommt also das Doppelte. Seine Saisonbilanz: Ein einminütiger Pflichtspieleinsatz.

Timo Werner am Tiefpunkt

Auch vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten RB und dem Dritten VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) wird Werner aller Voraussicht nach nicht im Kader stehen. Und so viel Romantik und tolle Stimmung in der Leipziger Arena vor ein paar Wochen auch im Spiel war, als der in Leipzig allseits beliebte Werner es mal wieder ins Aufgebot geschafft hatte – dieses Szenario gab es damals nur, weil RB viele Verletzte in der Offensive zu beklagen hatte.

Der gebürtige Stuttgarter, das wird in Leipzig stets betont, lässt sich nicht hängen, wie das so schön heißt. Im Training hängt er sich rein, bei den Teamkollegen und den Fans ist er beliebt. Kenner der Leipziger Szene aber rechnen damit, dass Werner nie mehr das RB-Trikot tragen wird.

Timo Werner und seine Karriere

Das alles sind die nüchternen Fakten, die hart klingen und hart sind für Werner, den Cannstatter Jungen, der 2016 für 23 Millionen Euro vom VfB nach Leipzig wechselte und dort in 214 Pflichtspielen 113 Tore erzielte. Werner gewann mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League und nahm im Team von Thomas Tuchel eine entscheidende Rolle ein. 2020 war der Stürmer noch für 53 Millionen Euro von RB nach London zu den Blues gewechselt. 2022 dann ging es für „nur“ noch 20 Millionen Euro zurück nach Leipzig. Werners heutiger Marktwert laut „transfermarkt.de“: fünf Millionen Euro.

Rein zahlenmäßig kann man also von einem Abstieg Werners in den vergangenen Jahren sprechen – bedingt durch seinen sportlichen Abstieg. Schon nach der Rückkehr nach Leipzig im Sommer 2022 ging es bergab. Werner, der in 57 Länderspielen 24 Tore erzielte, verpasste die Winter-WM in Katar aufgrund eines Syndesmosebandrisses. Hinterher, so heißt es bei Branchenkennern in Leipzig, sei er nie mehr so richtig auf die Beine gekommen.

Bei RB kam Werner jedenfalls immer weniger mit dem Trainer Marco Rose klar. Im Januar 2024 folgte die Leihe zu Tottenham Hotspur, wo er in eineinhalb Jahren auf 41 Pflichtspiele kam. Die Bilanz ist niederschmetternd: Werner erzielte nur drei Tore.

Auch das sind harte Fakten – bei den weichen Faktoren wiederum ist immer wieder davon zu hören, dass der sensible Angreifer eine Art Wohlfühloase um sich herum braucht, um an das Leistungsmaximum abrufen zu können. Das war schon beim VfB als Jungprofi so. Das Problem aus Werners Blickwinkel damals: Es war verdammt schwer, sich angesichts des sportlichen Niedergangs gepaart mit ständigen Turbulenzen und Rochaden auf der Führungsebene wohlzufühlen.

In Leipzig passte dann lange alles. Sein großer Förderer Ralf Rangnick formte den Rohdiamanten weiter, mit dem späteren Coach Ralph Hasenhüttl kam Werner ebenso gut klar. Doch dann begann der schleichende Abstieg, mit ersten Tiefpunkten in London bei den Spurs, in der Stadt also, in der sich Werner seit seiner Chelsea-Zeit so pudelwohl fühlt. Tottenham-Coach Ange Postecoglou aber schuf alles andere als eine Wohlfühloase für den Offensivmann – weil er ihn irgendwann außen vor ließ.

Jetzt, in der zweiten sportlichen Heimat Leipzig, ist das unter dem RB-Coach Ole Werner nicht anders. Timo Werner steht am Scheideweg. Klar ist: Der Mann braucht den Wendepunkt in seiner Karriere – bei einem neuen Verein.