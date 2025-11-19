Die Nokera AG will auf dem Eiermann-Campus in Stuttgart 2000 Wohnungen bauen – in Holzbauweise. Die Präsentation des Entwurfes vor dem Gemeinderat weckt Hoffnungen – und Zweifel.
Seit nunmehr 16 Jahren bewegt sich auf dem leer stehenden IBM-Areal im Stadtbezirk Vaihingen nichts, doch das könnte sich bald schon ändern. In einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik wurde nun der Öffentlichkeit und den Gemeinderatsfraktionen ein Entwurfsplan für die Umnutzung und Neubebauung des früheren IBM-Geländes präsentiert. Eingeladen ins Stuttgarter Rathaus waren Vertreter der Nokera AG und deren Gründer Norbert Ketterer, ein gebürtiger Böblinger.