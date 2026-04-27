Eichenprozessionsspinner: Gefährliche Raupen an Bäumen - das rät eine Expertin

Winzige Brennhaare, große Wirkung: Der Eichenprozessionsspinner sorgt für Hautreizungen – sogar ohne direkten Kontakt mit einem Tier. Eine Expertin gibt Tipps.
Sie sind klein und unscheinbar - können den Frühling aber unangenehm machen. Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, dessen Raupen vor allem an Eichen leben und sich in langen Prozessionen – daher der Name – an den Ästen entlangbewegen. Gefährlich sind sie für Mensch und Tier wegen ihrer Brennhaare, die Hautreizungen oder im schlimmsten Fall allergische Schocks auslösen können.